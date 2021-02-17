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Зима.

Дойдет ли до Молдовы "барическая пила" из Москвы: что объяснили синоптики

© AFP 2020 / Ozan Kose
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1639)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210217/33670642/doydet-li-do-moldovy-baricheskaya-pila-iz-moskvy-chto-obyasnili-sinoptiki.html

В чем опасность такого природного явления. Кто ему подвержен больше всего и какие меры безопасности следует принять.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. В сторону Молдовы движется антициклон, он принесет резкое повышение атмосферного давления, заявил корреспонденту Sputnik Молдова руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы республики Геннадий Рошка.

Ранее метеорологи в Москве предупредили о надвигающейся "барической пиле" в виде резких скачков атмосферного давления. По данным молдавских синоптиков, подобное ожидается и в нашей стране: в среду показания барометров пойдут вверх, затем придут в норму, а после - резко подскочат.

"В ближайший период в республике ожидается высокое атмосферное давление в связи с тем, что антициклон приблизится к территории страны. В таком случае давление всегда растет. Самые высокие показатели ожидаются 19 февраля", – уточнил Рошка.

По словам синоптика, высокое давление сохранится, как минимум, до 23 февраля, после чего антициклон уйдет на Восток.  

Что делать метеозависимым людям при смене погоды

Как рассказала доктор медицины Луминица Сувейкэ, резкие перемены погоды сказываются на здоровье, а наиболее уязвимыми являются дети и пожилые люди.

Измерение артериального давления.
© Sputnik / Владимир Трефилов
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При резких перепадах температуры и барометрии увеличивается риск обострения сердечных и респираторных заболеваний, а также даже депрессии.

"Могут возникать головные боли, слабость, утомляемость, сонливость или депрессия. В такие периоды возможны инфаркты миокарда. В то же время могут обостриться острые вирусные инфекции", – заявила Сувейкэ.

По ее словам, иногда в число метеозависимых могут входить и молодые люди: они сразу же чувствуют резкую смену настроения, головные боли и другие неудобства. Серьезно могут страдать в таких условиях и люди с психическими и неврологическими заболеваниями.

Чтобы уменьшить негативные последствия, специалист рекомендует в такие периоды делать физические упражнения, употреблять в пищу больше свежих фруктов и овощей, а в случае необходимости обратиться к врачу.

"Нет волшебной таблетки от метеозависимости, кроме здорового питания, активного образа жизни, хорошего сна и позитивного мышления. Если мы всегда будем думать, что с приходом дождей начнет болеть голова, то так и случится", – отметила врач.

Зима в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
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Еще один важный момент, по мнению специалиста, выпивать достаточное количество воды в сутки.

"Дневное количество воды, необходимое организму, должно быть выпито к полудню", – считает Сувейкэ.

Она добавила, что последствия резкой смены погоды чаще становятся более выраженными в конце теплого сезона, нежели холодного. С резким падением температуры воздуха у людей наблюдаются длительная сонливость, бессонница, физическая слабость, упадок сил, меланхолия и предрасположенность к простудным заболеваниям и инфекциям.

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Тема:
Погода в Молдове (1639)

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