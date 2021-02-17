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Верба на улице.

В Молдове после морозов в -20 температура поднимется на 30 градусов

© Sputnik / Павел Лисицын
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210217/33671527/v-moldove-ozhidaetsya-vesennee-teplo-chto-obeschayut-sinoptiki.html

С уходом холодного арктического воздуха на нашу страну возьмут курс южные теплые воздушные массы, благодаря им в Молдове установится весенняя погода.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. В ближайшее время в Молдову придут теплые воздушные массы с Юга. Они быстро сменят холодные арктические воздушные массы. В связи с такими переменами в стране установится по-весеннему теплая погода.

Зима в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Самый точный прогноз погоды: теплые дни и морозные ночи

Такие данные представил руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы республики Геннадий Рошка.

"Начиная с 21 февраля в стране в дневные часы ожидается только плюсовая температура воздуха, примерно от +6 до +12 градусов. Ночью еще возможны небольшие морозы в районе от -1 до -6 градусов. Но такие температуры уже будут нормальными для данного периода года", – уточнил Рошка.

По его словам, ожидается, что в некоторые дни температура может подняться даже выше +12 градусов.

При этом, как уточнил синоптик, в ближайшее время возможен снег.

"Ожидаем небольшие осадки в ночь на 18 февраля в виде снега. С учетом плюсовой температуры днем, вероятно, что на дорогах вновь образуется гололед", – пояснил Рошка.

Согласно последним прогнозам, слабый снег может пройти и 20 февраля.

Ранее молдавские метеорологи предупредили о возможных перепадах атмосферного давления. Это связано с приближением антициклона. В среду показания барометров пойдут вверх, затем придут в норму, а после - резко подскочат. Самые высокие показатели ожидаются 19 февраля.

Такие перепады могут сказаться на здоровье метеозависимых людей, как поступать в такие периоды смотрите в нашем материале.

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