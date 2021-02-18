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Лед на озере Байкал.

Самый точный прогноз погоды: Молдову ждут последние морозные дни

© Sputnik / Kirill Shipitsin
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1641)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду, 18 февраля, погода в Молдове  будет определяться влиянием области  нормального атмосферного давления. 

В Молдову приходит настоящая зима.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Видео: На Молдову надвигаются морозы до -23: о чем предупреждают синоптики

Будет облачно с прояснениями. Ночью местами слабый снег, днём без существенных осадков. 

Местами на дорогах гололедица. 

Ветер ожидается северный слабый до умеренного, днем местами порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит от -2 до +3 градусов по Цельсию, ночью от -2 до -7.

В Кишиневе в этот день ожидается от -1 до +1 днем и от -4 до -6 ночью.

А 19 февраля  погода будет морозной, до -15 ночью (на севере -15 до -20), от -2 до -7 градусов днем.

С 20 февраля в стране начнет постепенно теплеть, днем синоптики прогнозируют около нуля градусов.

С 21 февраля в Молдове днем установится плюсовая температура, а ночью будет морозно, до -6 градусов. Ночные заморозки прекратятся лишь с 23 февраля. 

Праздники и народные приметы

В этот день православные верующие чтут память святой Агафии – христианской мученицы, жившей в III веке. Она была дочерью именитых и богатых родителей-христиан.

На Руси святую Агафью считали покровительницей домашнего скота. В этот день крестьяне убирали хлев старыми лаптями, пропитанными дегтем, поскольку считалось, что это убережет коров от смерти. Также для этого вешали корове на рога куски хлеба или опахивали деревню сохой, в которую впрягали вдову. Люди верили, что такую борозду не сможет перешагнуть нечистая сила.

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Кроме того, святая Агафья считалась заступницей от пожара. В день ее памяти освящали хлеб. В случае пожара этот хлеб нужно было бросать либо в огонь, либо, наоборот, в чистое поле, в сторону от избы. А еще на Агафью было принято поминать предков, отошедших в мир иной.

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Тема:
Погода в Молдове (1641)

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