Погодные рекорды Молдовы 18 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Рекорды 18 февраля не обновлялись уже 70 лет. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

Самый холодный день выдался в 1940 году. Тогда 18 февраля столбики термометра опустились до –21,6 градуса.

Десять лет спустя, в 1950 году, метеорологи зарегистрировали самый теплый день — воздух прогрелся до +14,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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