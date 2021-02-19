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Самый точный прогноз погоды: перед потеплением - морозно

© Sputnik / Илья Тимин
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1643)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210219/33691468/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-pered-potepleniyem-morozno.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в пятницу, 19 февраля, погода в Молдове  будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. 

Верба на улице.
© Sputnik / Павел Лисицын
В Молдове после морозов в -20 температура поднимется на 30 градусов

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Местами на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от -7 до -2 градусов по Цельсию, ночью от -15 до -10.

В Кишиневе в этот день ожидается от -5 до -3 днем и от -13 до -11 ночью.

С 20 февраля в стране начнет постепенно теплеть, днем синоптики прогнозируют около нуля градусов.

С 21 февраля в Молдове днем установится плюсовая температура, а ночью будет морозно, до -6. Ночные заморозки прекратятся лишь с 23 февраля. 

Праздники и народные приметы

Девятнадцатого февраля почитается память преподобного Вуколы – первого епископа, служившего в Малой Азии. Вукола крестил язычников, обращал их в христианскую веру. В этот день хозяйки варили особую кашу на молоке, которую заговаривали на здоровье и счастье.

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Морозы на Вуколу обещают бурную весну, сухое и жаркое лето.

Чем на Вуколу-телятника холоднее, тем теплее в марте.

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Тема:
Погода в Молдове (1643)

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