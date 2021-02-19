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Погодные рекорды Молдовы 19 февраля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1642)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210219/33692153/pogodnye-rekordy-moldovy-19-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 19 февраля на территории Молдовы зарегистрировали 71 год назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух прогрелся до +14,4 градуса по Цельсию. 

Температурный минимум 19 февраля на территории Молдовы также зафиксирован во второй половине прошлого века. В 1954 году столбик термометра опустился до отметки в -19 градусов.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1642)

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