Погодные рекорды Молдовы 19 февраля

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 19 февраля на территории Молдовы зарегистрировали 71 год назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух прогрелся до +14,4 градуса по Цельсию.
Температурный минимум 19 февраля на территории Молдовы также зафиксирован во второй половине прошлого века. В 1954 году столбик термометра опустился до отметки в -19 градусов.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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