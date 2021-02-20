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Старый Кишинев. Кафедральный собор и колокольня зимой

Погодные рекорды Молдовы 20 февраля

© Photo : предоставлено Виталий Грищук
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1644)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210220/33705816/pogodnye-rekordy-moldovy-20-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 20 февраля на территории Молдовы зарегистрировали дважды за всю историю наблюдений. 

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1977 и в 2010 году в этот день воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 20 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1954 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -28,9 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 42,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1644)

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