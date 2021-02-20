Самый точный прогноз погоды: ночью – заморозки, днем – тепло

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КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в субботу, 20 февраля, погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность, ночью местами слабый снег, днем без существенных осадков. Местами на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью от -10 до -5.

В Кишиневе в этот день ожидается от +2 до +4 днем и от -8 до -6 ночью.

С 21 февраля в Молдове днем установится плюсовая температура, а ночью будет морозно, до -6.

Ночные заморозки могут сохраниться до 24 февраля.

Праздники и народные приметы

20 февраля в православной церкви отмечается день памяти преподобного Луки Елландского.

В этот день люди старались не совершать плохих поступков, раскаиваться в грехах и делать только добрые дела.

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Анализировали собственные мысли и действия, думали о том, как стать лучше, избавиться от недостатков. Можно сказать, что 20 февраля - день своеобразного духовного очищения.

В народе День святого Луки был известен тем, что хозяйки выпекали пироги с луковой начинкой и угощали ими нищих. Также несколько пирогов выносили за порог – чтобы умерших родственников покормить. День считался поминальным. Принято было ходить в церковь, молиться за усопших, посещать их могилы. Верили в то, что на Луку можно приготовить самые действенные лекарственные снадобья.

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