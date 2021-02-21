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Погодные рекорды Молдовы 21 февраля

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210221/33713012/pogodnye-rekordy-moldovy-21-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 21 февраля на территории Молдовы зарегистрировали примерно полвека назад.

Верба на улице.
© Sputnik / Павел Лисицын
В Молдове после морозов в -20 температура поднимется на 30 градусов

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1977 в этот день воздух прогрелся до +15,4 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 21 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1954 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -26,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 42 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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