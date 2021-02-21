Погодные рекорды Молдовы 21 февраля

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 21 февраля на территории Молдовы зарегистрировали примерно полвека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1977 в этот день воздух прогрелся до +15,4 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 21 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1954 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -26,6 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 42 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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