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Подснежники

Самый точный прогноз погоды: каких сюрпризов ждать в конце февраля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210221/33713672/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kakikh-syurprizov-zhdat-v-kontse-fevralya.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 февраля в Молдове погода будет определяться областью высокого атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без  осадков, местами возможен слабьй туман. Ветер юго-западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +2 до +7 градусов по Цельсию. 

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 21 февраля: ночью от -2 до -4, днем от +3 до +5.

"В понедельник без осадков. Ожидается дальнейшее повышение температуры", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

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Максимальная температура воздуха 22 февраля составит от +7 до +12, а минимальная – от 0 до -5. Во вторник, 23 февраля, ночью температурные значения не изменятся, а вот днем ожидается уже +8, +13. Затем в ночные часы ожидается порядка 0 и выше. А днем 24 и 25 февраля синоптики обещают до +10. Еще теплее окажется 26 февраля. Метеорологи прогнозируют до +13. Все эти дни без осадков.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 21 февраля почитает память великомученика Феодора Стратилата и пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.

Согласно народным приметам, в этот день люди обычно готовились к полевым работам, осматривали инвентарь и выясняли, не нужно ли что-то починить или заменить. Люди верили, что если вокруг луны видны дуги или круги, то скоро растает снег, и наступит долгожданная весна. Считалось, что в ночь на 21 февраля сны вещие. Также полагалось, что люди, рожденные в этот день, обладают развитой интуицией и способны предсказывать будущее.

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