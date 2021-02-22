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Подснежники

Погодные рекорды Молдовы 22 февраля

© Sputnik / Валерий Шустов
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210222/33720544/pogodnye-rekordy-moldovy-22-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 22 февраля на территории Молдовы зарегистрировали чуть больше двух десятилетий тому назад.

Подснежники
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1998 в этот день воздух прогрелся до +18,7 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 22 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1985 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -18,7 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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