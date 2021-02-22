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Самый точный прогноз погоды: какую максимальную температуру ждать на неделе

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 февраля в Молдове погода будет определяться областью высокого атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +7 до +12 градусов по Цельсию. 

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 21 февраля: ночью от -1 до -3, днем от +9 до +11.

"Во вторник без существенных изменений", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

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Максимальная температура воздуха 23 февраля составит от +8 до +13, а минимальная – от 0 до -5. В среду, 24 февраля, ночью температурные значения уже будут в пределе 0, а вот днем ожидается +5, +10. В последующие сутки в ночные часы ожидается +1,+6. Днем 25 синоптики обещают до +10. А максимум по прогнозам выпадает на 26 февраля – до +13. Все эти дни без осадков.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 22 февраля почитает память мученика Никифора и преподобного Геннадия.

Согласно народным приметам, сны в ночь на 22 февраля считаются вещими. Люди верили, если в этот день начать лечить какую-либо болезнь, то это хороший знак. Также полагалось, что люди, рожденные в этот день, – труженики. 

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