Самый точный прогноз погоды: какую максимальную температуру ждать на неделе

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 февраля в Молдове погода будет определяться областью высокого атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +7 до +12 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 21 февраля: ночью от -1 до -3, днем от +9 до +11.
"Во вторник без существенных изменений", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 22 февраля почитает память мученика Никифора и преподобного Геннадия.
Согласно народным приметам, сны в ночь на 22 февраля считаются вещими. Люди верили, если в этот день начать лечить какую-либо болезнь, то это хороший знак. Также полагалось, что люди, рожденные в этот день, – труженики.
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