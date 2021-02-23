Погодные рекорды Молдовы 23 февраля

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 23 февраля на территории Молдовы были зарегистрированы всего несколько лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 2016 в этот день воздух прогрелся до +16,7 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 23 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1956 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -17,4 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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