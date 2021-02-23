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Погодные рекорды Молдовы 23 февраля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210223/33737914/pogodnye-rekordy-moldovy-23-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 23 февраля на территории Молдовы были зарегистрированы всего несколько лет назад.

Подснежники
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2016 в этот день воздух прогрелся до +16,7 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 23 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1956 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -17,4 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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