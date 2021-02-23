Самый точный прогноз погоды: по-весеннему тепло в конце февраля

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КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 февраля в Молдове погода будет определяться областью высокого атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без осадков, местами возможен туман. Ветер северный, слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +8 до +13 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 23 февраля: ночью от -1 до -3, днем от +10 до +12.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В последующие сутки без существенных изменений", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

Максимальная температура воздуха 24 февраля составит от +5 до +10, а минимальная – около 0. Такая же погода сохранится и 25 февраля. В последующие двое суток в дневные часы синоптики обещают до +13. А уже 28 февраля и 1 марта ожидается, что максимальные значения на термометрах составят +3, +8.

Православная церковь 23 февраля вспоминает благоверную княгиню Анну Новгородскую, преподобного Прохора Печерского. Также в этот день почитают Икону Божией Матери "Огневидная".

Согласно народным приметам, если 23 февраля холодная погода, то она продержится недолго. Люди верили, что если в этот день начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный исход.

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