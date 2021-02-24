Самый точный прогноз погоды: после весеннего тепла немного похолодает

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 февраля в Молдове погода будет определяться областью высокого атмосферного давления. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +3 до +8 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 24 февраля: ночью от -1 до -3, днем от +5 до +7.
"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В последующие сутки без существенных изменений", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
Праздники и народные приметы
В этот день православная церковь почитает память священномученика Власия.
Люди верили, если в этот день накормить домашний скот самым лучшим кормом, животные будут здоровы в течение всего года, а в семье не будет ссор.
Считалось также, что именно в этот день лучше прекратить домашние дела и постараться уделить время именно домашним животным, уходу за ними.
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