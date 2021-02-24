Самый точный прогноз погоды: после весеннего тепла немного похолодает

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 февраля в Молдове погода будет определяться областью высокого атмосферного давления. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +3 до +8 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 24 февраля: ночью от -1 до -3, днем от +5 до +7.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В последующие сутки без существенных изменений", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

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Такая же погода сохранится и 25 февраля. В последующие двое суток в дневные часы синоптики обещают до +13. А уже 28 февраля и 1 марта ожидается, что максимальные значения на термометрах составят +3 +8.

В этот день православная церковь почитает память священномученика Власия.

Люди верили, если в этот день накормить домашний скот самым лучшим кормом, животные будут здоровы в течение всего года, а в семье не будет ссор.

Считалось также, что именно в этот день лучше прекратить домашние дела и постараться уделить время именно домашним животным, уходу за ними.

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