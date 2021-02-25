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Погодные рекорды Молдовы 25 февраля

© Sputnik / Yevgeny Biyatov
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1647)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210225/33767695/Pogodnye-rekordy-Moldovy-25-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 25 февраля на территории Молдовы зарегистрировали несколько лет назад.

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© Sputnik / Mihai Caraus
Весенний привет - необычные мэрцишоры в центре Кишинева
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2008 году в этот день воздух прогрелся до +18,1 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 25 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1917 году. В этот день столбики термометров показали -20,4 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 38,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1647)

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