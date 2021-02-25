Самый точный прогноз погоды: когда синоптики обещают до +15

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 февраля в Молдове погода будет определяться областью высокого атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без существенных осадков, местами возможен туман. Ветер западный слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +8 до +13 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 25 февраля: ночью от 0 до +2, а днем от +9 до +11.
"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В пятницу, 26 февраля, без существенных изменений", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 25 февраля почитает Иверскую икону Божией Матери. Также в этот день вспоминают святого Мелетия, архиепископа Антиохийского и святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.
Согласно народным приметам, если 25 февраля лучше всего лечить испуг при помощи заговоров. Туманы в этот день предвещают, что лето будет дождливым. Люди верили, что 25 февраля нельзя начинать новые дела или планировать поездки – все это, по приметам, приведет к неудачам. А еще полагали, что в ночь на 25 февраля снятся вещие сны.
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