Самый точный прогноз погоды: когда синоптики обещают до +15

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 февраля в Молдове погода будет определяться областью высокого атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без существенных осадков, местами возможен туман. Ветер западный слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +8 до +13 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 25 февраля: ночью от 0 до +2, а днем от +9 до +11.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В пятницу, 26 февраля, без существенных изменений", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

Максимальная температура воздуха 26 февраля составит от +10 до +15, а минимальная – от -2 до +3. На выходные температуры будут немного ниже. Так, 27 февраля максимум составит от +5 до +9. В воскресенье, 28 февраля, ожидается +3, +8. Такой температурный режим сохранится до 2 марта включительно. А 3 марта синоптики обещают от +5 до +10.

Православная церковь 25 февраля почитает Иверскую икону Божией Матери. Также в этот день вспоминают святого Мелетия, архиепископа Антиохийского и святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.

Согласно народным приметам, если 25 февраля лучше всего лечить испуг при помощи заговоров. Туманы в этот день предвещают, что лето будет дождливым. Люди верили, что 25 февраля нельзя начинать новые дела или планировать поездки – все это, по приметам, приведет к неудачам. А еще полагали, что в ночь на 25 февраля снятся вещие сны.

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