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Самый точный прогноз погоды: каким окажется первый день весны

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1650)
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

Подснежники в Молдове
© Sputnik / Salagor Cezar
Весне навстречу: в Молдове зацвели подснежники
КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 февраля в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +12 до +17 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 26 февраля: ночью от 0 до +2, днем от +14 до +16.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В субботу местами пройдут слабые осадки, температура воздуха понизится", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха 27 февраля составит от +5 до +9, а минимальная – от 0 до +5. На 28 февраля максимум составит уже от 0 до +5. А 1 марта синоптики обещают днем от +1 до +6. Со второго весеннего дня температуры начнут расти. Так, 2 марта максимум составит уже от +4 до +9, на следующий день ожидается от +9 до +14, а 4 марта – от +10 до +15.

Церковный православный календарь
© Sputnik
Православный календарь на 2021 год

Праздники и народные приметы

Православная церковь 26 февраля почитает память преподобного Мартиниана, преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского, святого Мартина Милостивого, преподобного Стефана, в иночестве Симеона, царя Сербского, мироточивого.

Согласно народным приметам, в этот день не следует вышивать, прясть и ткать. Люди верили, что можно ослепнуть. Считалось, что 26 февраля выдался пасмурный день, то весной тоже будет холодно.

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Тема:
Погода в Молдове (1650)

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