Погодные рекорды Молдовы 27 февраля

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 27 февраля на территории Молдовы зарегистрировали порядка четверти века назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1995 году в этот день воздух прогрелся до +21,5 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 27 февраля на территории Молдовы зафиксирован 1901 году. В тот день столбики термометров показали -17 градусов.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 38,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>