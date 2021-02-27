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Погодные рекорды Молдовы 27 февраля

© Sputnik / Yevgeny Biyatov
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210227/33796415/pogodnye-rekordy-moldovy-27-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 27 февраля на территории Молдовы зарегистрировали порядка четверти века назад.

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© Sputnik / Константин Михальчевский
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1995 году в этот день воздух прогрелся до +21,5 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 27 февраля на территории Молдовы зафиксирован 1901 году. В тот день столбики термометров показали -17 градусов.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 38,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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