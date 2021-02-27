Самый точный прогноз погоды: в некоторых районах возможен снег

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КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 февраля в Молдове погода определяется областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, днем местами на севере слабые осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +5 до +9 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 27 февраля: ночью от 0 до +5, днем от +6 до +8.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В последующие сутки немного похолодает", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха 28 февраля составит от 0 до +5, а минимальная – в районе 0. Местами возможны слабые осадки. А 1 марта синоптики обещают днем от +1 до +6, а в ночные часы -5 до 0. В некоторых регионах возможен даже слабый снег. Со второго весеннего дня температуры начнут расти. Так, 2 марта максимум составит уже от +4 до +9, на следующий день ожидается от +9 до +14. По прогнозам метеорологов, 4 марта ожидается от +10 до +15, без осадков. Такой же погодный режим вероятен и 5 марта.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 27 февраля почитает память равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, преподобного Авксентия и преподобного Исаакия, затворника Печерского в Ближних пещерах.

Согласно народным приметам, сны в ночь на 27 февраля – вещие. Люди верили, что в этот день лучше не стричь ногти и волосы. А вот покупки, совершенные 27 февраля, будут удачными.

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