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Зима в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день зимы

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 февраля в Молдове погода определяется областью повышенного атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, обещая местами слабые осадки. Ветер северо-западный, умеренный до сильного, временами порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит от +2 до +7 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 28 февраля: ночью – от -1 до +1, днем – от +4 до +6.

"На следующий день, 1 марта, возможен слабый снег", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха 1 марта составит от +1 до +6, а минимальная – от -5 до 0. В некоторых районах возможен слабый снег. Со второго весеннего дня начнет теплеть. Так, 2 марта максимум составит уже от +4 до +9, на следующий день ожидается от +9 до +14.

По прогнозам метеорологов, 4 марта будет от +10 до +15, без осадков. Такой же погодный режим вероятен и 5 марта.

Церковный православный календарь
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Праздники и народные приметы

По народному календарю 28 февраля празднуется: Онисим, или Онисим-овчар. Также праздник называли Анисим-зорник, зимобор, окличка, семенное.

Это время, когда зима на весну злится за то, что последняя прогоняет ее из своих владений.

  • Какая погода на Онисима, таким и сентябрь будет.
  • Если в этот день много воды на дорогах, а снег практически растаял, то сенокос будет хорошим.
  • Обилие звезд на небе обещает приплод сильных и здоровых ягнят.
  • Восточный ветер – к песчаным бурям летом.
  • Лисицы вдалеке лают – к снегопаду.

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