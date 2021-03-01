Самый точный прогноз погоды: снег в первый день весны

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КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 марта в Молдове погода определяется областью высокого атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, ночью ожидаются слабые осадки в виде снега. Ветер северный до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +1 до +6 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 1 марта: ночью – от -1 до +1, днем – от +3 до +5.

"На следующий день, 2 марта, без существенных осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Второго марта температурный максимум составит уже от +4 до +9, а на следующий день, 3 марта, ожидается от +9 до +14. Такая погода продержится до 5 марта, в некоторых районах воздух прогреется до +15. Затем, начиная с 6 марта, немного похолодает – до +3 и +8 градусов.

Праздники и народные приметы

Первый день весны – конец зиме, перелом года. С ним связано большое количество народных поверий и рассказов о духах.

В некоторых странах отмечают Мэрцишор – традиционный праздник встречи весны.

Также 1 марта считается днем Маремьяны-кикиморы.

Этнографы до сих пор спорят о том, в каком календаре возможно было произведение смены праведницы и святой Мариамны, которая была сестрой апостола Филиппа, на неблагозвучную тезку.

Считали, что Маремьяна – жена домового и хозяйка дома, которую можно было увидеть, например, в курятнике или бане. Ей приписывали негативную роль и даже доказывали справедливость своих слов тем, что на Маремьяну практически всегда ударяли морозы.

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