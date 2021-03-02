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Почки на деревьях.

Самый точный прогноз погоды: в Молдове грядет долгожданное потепление

© Sputnik
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1651)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210302/33826619/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-moldove-gryadet-dolgozhdannoe-poteplenie.html

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КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 марта в Молдове погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. 

Подснежники в Молдове
© Sputnik / Salagor Cezar
Весне навстречу: в Молдове зацвели подснежники

Переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +5 до +10 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 2 марта: ночью – от 0 до +2, днем – от +7 до +9 по Цельсию.

"На следующий день, 3 марта, без существенных изменений", – сообщили в Государственной гидрометеорологической службе.

Третьего марта температурный максимум составит уже от +7 до +12. Такая погода продержится до 5 марта, в некоторых районах воздух прогреется до +15. Затем, начиная с 6 марта, немного похолодает – до +2 и +7 градусов.

Праздники и народные приметы

Во второй день марта православная церковь отмечает память великомученика Феодора Тирона.        

Церковный православный календарь
© Sputnik
Православный календарь на 2021 год

В народном сознании великомученик Феодор Тирон превратился в "тирана", который вовремя одумался и защитил людей. Ему молились о розыске бежавших крестьян и украденных вещей. Иногда удавалось найти украденное и при помощи специальных гаданий.

Также в этот день старались защититься от кикиморы – духа в облике женщины, который появлялся в доме, на подворье, в пустых строениях. Ее представляли в образе существа небольшого роста – девочки, девушки или старушки.

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Тема:
Погода в Молдове (1651)

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