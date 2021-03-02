Погодные рекорды Молдовы 2 марта

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 2 марта на территории Молдовы зарегистрировали около 20 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные национальной Госгидрометеослужбы.
По информации синоптиков, в 2002 году в этот день воздух прогрелся до +17,6 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 2 марта на территории Молдовы зафиксирован 1891 году. В тот день столбики термометров показали -16,6 градусов.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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