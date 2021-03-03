Погодные рекорды Молдовы 3 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 3 марта на территории Молдовы зарегистрировали в конце прошлого века.

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы.

По информации синоптиков, в 1999 году в этот день воздух прогрелся до +17,4 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 3 марта на территории Молдовы зафиксирован на 70 лет до этого, в 1929 году. В тот день столбики термометров показали -23 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 40,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova