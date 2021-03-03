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Погодные рекорды Молдовы 3 марта

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1652)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210303/33840397/pogoda-rekord-moldova-3-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 3 марта на территории Молдовы зарегистрировали в конце прошлого века.

Подснежники в Молдове
© Sputnik / Salagor Cezar
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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы.

По информации синоптиков, в 1999 году в этот день воздух прогрелся до +17,4 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 3 марта на территории Молдовы зафиксирован на 70 лет до этого, в 1929 году. В тот день столбики термометров показали -23 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 40,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1652)

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