Самый точный прогноз погоды: еще теплее, затем вниз по термометру

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КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 марта в Молдове погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления.

Переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +7 до +12 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 3 марта: ночью – от +1 до +3, днем – от +9 до +11 по Цельсию.

"На следующий день, 4 марта, без существенных изменений", – сообщили в Государственной гидрометеорологической службе.

Четвертого марта температурный максимум составит уже от +10 до +15. Такая погода продержится до 5 марта, в некоторых районах воздух прогреется до +17. Затем, начиная с 6 марта, немного похолодает – до +2 и +7 градусов. Холоднее всего будет 7 марта, тогда дневной максимум будет +5.

Праздники и народные приметы

Православные христиане почитают в этот день память Святых Архипа и Филимона. Они были "апостолами от семидесяти", жившими в городе Колоссе.

Филимон был так предан вере, что превратил свой дом в место собрания христиан. Поэтому сам апостол Павел называл его жилище домашней церковью. В этом храме служил и его сын Архип, которому была уготована судьба мученика – его убили за то, что он отказался участвовать в языческом празднике.

На Архипа женщине полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше она наготовит всякой снеди, тем богаче будет дом. Кроме того, в крестьянских семьях привечали сирых да убогих, угощали нищих.

Главным блюдом был каравай, который посвящали солнцу и ели по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем проходившим мимо странникам. Оставшиеся крошки нужно было бросать за спину. Люди верили: кинешь хлеб-соль назад – по осени с хлебом-солью будешь.

Святого Филимона в народе называли по-простому – Филя Вешний. С этого дня весна все больше вступала в силу. Крестьяне наблюдали за животными: если пролетела чайка — скоро будет ледоход. Если встретишь в лесу белого зайца — значит, снег непременно выпадет еще; а вот если зайцы попадаются серые – тепло не за горами.

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