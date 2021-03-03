Молдавские синоптики предупреждают о резком похолодании

На смену нескольким дням с по-настоящему весенней погодой в Молдову придет похолодание. В некоторых районах страны местами вероятен мокрый снег.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. В государственной гидрометеорологической службе предупредили о понижении температуры воздуха 6 марта.

"В субботу ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов по Цельсию и более, а максимальной температуры – на 10 градусов по Цельсию", – отметили в Госгидрометеослужбе.

Согласно прогнозу, 4 марта средняя температура воздуха в Молдове составит от +12 до +17. Такой же температурный режим сохранится и 5 марта. А вот на 6 марта синоптики передают уже до +8. В некоторых регионах возможен даже мокрый снег.

© Screenshot / Serviciul Hidrometeorologic de Stat Прогноз погоды на неделю

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