Молдавские синоптики предупреждают о резком похолодании

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. В государственной гидрометеорологической службе предупредили о понижении температуры воздуха 6 марта.
"В субботу ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов по Цельсию и более, а максимальной температуры – на 10 градусов по Цельсию", – отметили в Госгидрометеослужбе.
Согласно прогнозу, 4 марта средняя температура воздуха в Молдове составит от +12 до +17. Такой же температурный режим сохранится и 5 марта. А вот на 6 марта синоптики передают уже до +8. В некоторых регионах возможен даже мокрый снег.
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