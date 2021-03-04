Самый точный прогноз погоды: в Молдове ненадолго станет по-настоящему жарко

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 марта погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабые туманы. Ветер юго-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы составит от +12 до +17 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 3 марта: ночью – от 0 до +2, днем – от +13 до +15.
"На следующий день, 5 марта, без существенных изменений", – сообщили в Государственной гидрометеорологической службе.
Пятого марта температурный максимум составит те же от +12 до +17. Затем, начиная с 6 марта, немного похолодает – до +3 и +8 градусов. Такой температурный режим, по прогнозам синопников, сохранится в стране до 10 марта.
Праздники и народные приметы
Православные христиане почитают 4 марта память преподобного Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских, а также апостолов Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии.
В народе считали, что в этот день нельзя глядеть на падающие звёзды.
А снежные заносы сулят поздние травы.
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