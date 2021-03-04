Самый точный прогноз погоды: в Молдове ненадолго станет по-настоящему жарко

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КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 марта погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабые туманы. Ветер юго-западный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +12 до +17 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 3 марта: ночью – от 0 до +2, днем – от +13 до +15.

"На следующий день, 5 марта, без существенных изменений", – сообщили в Государственной гидрометеорологической службе.

Пятого марта температурный максимум составит те же от +12 до +17. Затем, начиная с 6 марта, немного похолодает – до +3 и +8 градусов. Такой температурный режим, по прогнозам синопников, сохранится в стране до 10 марта.

Праздники и народные приметы

Православные христиане почитают 4 марта память преподобного Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских, а также апостолов Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии.

В народе считали, что в этот день нельзя глядеть на падающие звёзды.

А снежные заносы сулят поздние травы.

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