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Погодные рекорды Молдовы 4 марта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1654)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210304/33854032/pogodnye-rekordy-moldovy-4-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 4 марта на территории Молдовы зарегистрировали в прошлом году.

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© Photo : Facebook / Sașenka Ceban
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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы.

По информации синоптиков, в 2020 году в этот день воздух прогрелся до +20,1 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 4 марта у нас зафиксирован в середине прошлого века. В 1955 году в этот день столбики термометров показали -17,7 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1654)

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