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Погодные рекорды Молдовы 5 марта

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1656)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210305/33869684/pogodnye-rekordy-moldovy-5-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 5 марта на территории Молдовы более полувека назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1962 году в этот день на улице было +18,7 градуса по Цельсию. А температурный минимум 5 марта на территории Молдовы зафиксирован в революционном 1917 году, когда столбики термометров в показали -21,1 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 39,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1656)

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