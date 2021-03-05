Самый точный прогноз погоды: слабые дожди, затем похолодание

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 марта погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность. Днем на севере республики временами слабые дожди. Ветер юго-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы составит от +12 до +17 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 5 марта: ночью – от 0 до +2, днем – от +12 до +14.
"На следующий день, 6 марта, заметно похолодает", – сообщили в Государственной гидрометеорологической службе.
Ожидается, что показания термометров опустятся до интервала от +3 до +8 градусов. Такой температурный режим, по прогнозам синоптиков, сохранится в стране до 10 марта. А начиная с 11-го, начнет теплеть до +11 градусов.
Праздники и народные приметы
В православной церкви 5 марта отмечают день епископа Льва Катанского, но славяне переименовали праздник в "катыша" или Льва Катальщика. А все потому, что существовала традиция кататься с горы на санях, чтобы в последний раз нарезвиться в сезон "перезимья", как в старину называли март/
Народные приметы:
- Если выбросить всю старую обувь, в доме будет достаток;© Sputnik
- Снег прошел к 5 марта – год будет бедным и неурожайным;
- Сороки и галки в снегу купаются – ожидайте оттепели;
- Пошел снег с дождем – ждите бурного разлива рек и даже оттепели;
- Если тайком добыть и отнести в поле огонь либо горящие угли, то будет урожайный год.
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