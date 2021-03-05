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Триумфальная арка.

Самый точный прогноз погоды: слабые дожди, затем похолодание

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1657)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210305/33869916/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-5-marta.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 марта погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. 

Подснежники в Молдове
© Sputnik / Salagor Cezar
Весне навстречу: в Молдове зацвели подснежники

Переменная облачность. Днем на севере республики временами слабые дожди. Ветер юго-западный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +12 до +17 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 5 марта: ночью – от 0 до +2, днем – от +12 до +14.

"На следующий день, 6 марта, заметно похолодает", – сообщили в Государственной гидрометеорологической службе.

Ожидается, что показания термометров опустятся до интервала от +3 до +8 градусов. Такой температурный режим, по прогнозам синоптиков, сохранится в стране до 10 марта. А начиная с 11-го, начнет теплеть до +11 градусов. 

Праздники и народные приметы

В православной церкви 5 марта отмечают день епископа Льва Катанского, но славяне переименовали праздник в "катыша" или Льва Катальщика. А все потому, что существовала традиция кататься с горы на санях, чтобы в последний раз нарезвиться в сезон "перезимья", как в старину называли март/

Народные приметы: 

  • Если выбросить всю старую обувь, в доме будет достаток;
    Церковный православный календарь
    © Sputnik
    Православный календарь на 2021 год
  • Снег прошел к 5 марта – год будет бедным и неурожайным;
  • Сороки и галки в снегу купаются – ожидайте оттепели;
  • Пошел снег с дождем – ждите бурного разлива рек и даже оттепели;
  • Если тайком добыть и отнести в поле огонь либо горящие угли, то будет урожайный год.

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Тема:
Погода в Молдове (1657)

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