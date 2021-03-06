Погодные рекорды Молдовы 6 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 6 мар - Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 6 марта на территории Молдовы более полувека назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1962 году в этот день на улице было +20,2 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 6 марта на территории Молдовы зафиксирован на семь лет позже, в 1969-м, когда столбики термометров показали -15,1 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova