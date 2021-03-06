Погодные рекорды Молдовы 6 марта

КИШИНЕВ, 6 мар - Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 6 марта на территории Молдовы более полувека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1962 году в этот день на улице было +20,2 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 6 марта на территории Молдовы зафиксирован на семь лет позже, в 1969-м, когда столбики термометров показали -15,1 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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