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Кишинев, март.

Погодные рекорды Молдовы 6 марта

© Sputnik / Rodion Proca
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1658)
28 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210306/33887823/pogodnye-rekordy-Moldovy-6-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 6 мар - Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 6 марта на территории Молдовы более полувека назад.

Ледовое покрытие в акватории Баренцева моря
© Sputnik / Валерий Мельников
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1962 году в этот день на улице было +20,2 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 6 марта на территории Молдовы зафиксирован на семь лет позже, в 1969-м, когда столбики термометров показали -15,1 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1658)

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