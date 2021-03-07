Самый точный прогноз погоды: в Молдове теплеет, скоро настоящая весна

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КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 марта погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.

Переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +5 до +9 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 6 марта: ночью – от -2 до -4, днем – от +6 до +8.

"На следующий день, 8 марта, без осадков", – сообщили в Государственной гидрометеорологической службе.

Начиная с сегодняшнего дня, показания термометров поднимутся до интервала от +5 до +9 градусов днем, однако ночью возможны заморозки до -5 градусов. Такой температурный режим, по прогнозам синоптиков, сохранится в стране до 11 марта.

А начиная с 12-го начнет теплеть до +14 градусов.

Народные традиции

В этот день православные почитают память Святого Поликарпа, ученика апостола Иоанна, который впоследствии стал епископом Смирнским.

Его иногда называли "вождем всей Азии в христианстве". Из сочинений Поликарпа сохранилось "Послание к филиппийцам", в котором епископ всячески превозносит апостола Павла.

В этот день незамужние девушки грустили и прибирали свои платья. "Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды", – говорили в народе. – Ведь если свадьбу не сыграли до масленой, то дальше ждали уже конца весны".

Впрочем, девицы времени зря не теряли и пытались привлечь женихов. Для этого использовались разные обряды. Например, дожидались появления молодого месяца, а увидев его, вертелись на правой пятке, приговаривая: "Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя".

Также незаметно от всех они вметали сор с улицы в избу, шепча при этом: "Гоню я в избу свою молодцов, не воров. Наезжайте ко мне женихи с чужих дворов".

Наблюдали за поведением этих птиц: если сорока лезет под стреху – быть вьюге. Действительно, возвращение холодов было вполне возможно. Это отражено в поговорке: "Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится".

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