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Подснежники.

Самый точный прогноз погоды на 8 марта: в Молдову робко приходит весна

© Sputnik / Yevgeny Biyatov
Погода
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 8 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 марта погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.

Девушка позирует фотографу на выставке Teamlab Borderless в Шанхае.
© AFP 2020 / Hector Retamal
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Переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер южный, с переходом на юго-западный, слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +4 до +9 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 6 марта: ночью – от -2 до -7, днем – от +4 до +9.

"На следующий день, 9 марта, без осадков", – сообщили в Государственной гидрометеорологической службе.

В течение следующих нескольких дней показания термометров останутся на уровне от +5 до +9 градусов по Цельсию, однако ночью возможны заморозки до -5 градусов. Такой температурный режим, по прогнозам синоптиков, сохранится в стране до 11 марта.

А начиная с 12-го потеплеет до +14 градусов.

Народные традиции

В этот день Православная Церковь отмечает обретение главы Иоанна Предтечи. Иоанн, известный также как Креститель, считается ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим его пришествие.

Он жил в пустыне аскетом, проповедовал крещение среди иудеев, крестил в водах Иордана самого Спасителя. Иоанна обезглавили из-за козней иудейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи.

В народе Иоанну Предтече молились об избавлении от головной боли. Также у него просили о здоровье детей, о защите посевов, о плодородии.

Праздник обретения главы Иоанна считался днем, когда птицы обретают гнезда — то есть начинают их строить. Крестьяне помогали им в этом: поправляли старые скворечники в садах, сооружали новые.

Церковь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Женщины в этот день не стирали белье, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно. Кстати, подмечали: если птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным.

Многолетние наблюдения показывали, что своевременный прилет птиц сулит хороший урожай. Если вдруг в Иванов день запоёт синица — это к теплу; однако если поёт она протяжно и жалобно — значит, голодна. В этом случае пичужке старились помочь, устраивали кормушки. Увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось хорошей приметой.

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