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Самый точный прогноз погоды: синоптики обещают морозы

© Sputnik / Alexey Malgavko
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1664)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210310/33923207/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-sinoptiki-obeschayut-morozy.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 марта в Молдове погода определяется областью повышенного атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без существенных осадков. Утром местами слабые туманы. Ветер юго-восточный, слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +3 до +8 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 10 марта: ночью от -2 до -4, а днем от +4 до +6.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В последующие сутки без существенных изменений", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Подснежники
© Sputnik / Yevgeny Biyatov
Погодные рекорды Молдовы 10 марта
Максимальная температура воздуха 11 марта составит от +3 до +8, а минимальная – от -2 до -7. Без осадков. На следующий день, 12 марта, погода температурный режим существенно не изменится, однако возможны слабые дожди. На 13 марта синоптики обещают днем до +9, а 14 марта – до +13.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 10 марта почитает память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

Согласно народным приметам, если грачи вьют гнезда на деревьях, то можно рассчитывать на установление стабильно теплой погоды. Люди верили, если 10 марта у месяца рога "крутые", то это к холодам.

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Тема:
Погода в Молдове (1664)

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