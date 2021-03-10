Самый точный прогноз погоды: синоптики обещают морозы

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КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 марта в Молдове погода определяется областью повышенного атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без существенных осадков. Утром местами слабые туманы. Ветер юго-восточный, слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +3 до +8 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 10 марта: ночью от -2 до -4, а днем от +4 до +6.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В последующие сутки без существенных изменений", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

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Максимальная температура воздуха 11 марта составит от +3 до +8, а минимальная – от -2 до -7. Без осадков. На следующий день, 12 марта, погода температурный режим существенно не изменится, однако возможны слабые дожди. На 13 марта синоптики обещают днем до +9, а 14 марта – до +13.

Православная церковь 10 марта почитает память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

Согласно народным приметам, если грачи вьют гнезда на деревьях, то можно рассчитывать на установление стабильно теплой погоды. Люди верили, если 10 марта у месяца рога "крутые", то это к холодам.

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