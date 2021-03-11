Самый точный прогноз погоды: когда в Молдове потеплеет

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КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 марта в Молдове погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабые туманы, ветер юго-восточный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +1 до +6 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 11 марта: ночью от -2 до -4, днем от +2 до +4.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

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Максимальная температура воздуха 12 марта составит от +2 до +7, а минимальная – от 0 до -5. Без осадков. На следующий день, 13 марта, погода температурный режим существенно не изменится, возможны слабые дожди. Потеплеет в Молдове только 14 марта – температура днем поднимется до +13. Затем температура снова пойдет на спад - 15 марта ожидается до +10, 16 и 17 марта до +8 градусов.

11 марта православные верующие чтут память преподобного Прокопия Декаполита, жившего в VIII веке. Исповедник жил в Константинополе в одном из монастырей. Во время иконоборческого гонения при императоре Льве Исавре он был предан многим истязаниям и посажен в тюрьму вместе со своим учеником и сподвижником Василием Исповедником.

На Руси день Прокопа был связан с весной. В народе считали, что перед тем, как отправиться в путь, нужно прислушаться к капели – если она сильная, в долгий путь лучше не отправляться.

При хорошей капели крестьяне собирались в лес охотиться на зайцев.

Также люди наблюдали за вербой. Если ее почки начинают распускаться с макушки, то начинать сеять лучше пораньше. А вот если верба на макушке пушиться не спешит, то хорошим будет второй посев.

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