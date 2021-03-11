Самый точный прогноз погоды: когда в Молдове потеплеет

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 марта в Молдове погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабые туманы, ветер юго-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы составит от +1 до +6 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 11 марта: ночью от -2 до -4, днем от +2 до +4.
"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
Праздники и народные приметы
11 марта православные верующие чтут память преподобного Прокопия Декаполита, жившего в VIII веке. Исповедник жил в Константинополе в одном из монастырей. Во время иконоборческого гонения при императоре Льве Исавре он был предан многим истязаниям и посажен в тюрьму вместе со своим учеником и сподвижником Василием Исповедником.
На Руси день Прокопа был связан с весной. В народе считали, что перед тем, как отправиться в путь, нужно прислушаться к капели – если она сильная, в долгий путь лучше не отправляться.
При хорошей капели крестьяне собирались в лес охотиться на зайцев.
Также люди наблюдали за вербой. Если ее почки начинают распускаться с макушки, то начинать сеять лучше пораньше. А вот если верба на макушке пушиться не спешит, то хорошим будет второй посев.
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