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Погодные рекорды Молдовы 12 марта

© Photo : Константин Чалабов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1668)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210312/33952433/Pogodnye-rekordy-Moldovy-12-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 12 марта на территории Молдовы зарегистрировали в начале XXI века.

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© Sputnik / Rodion Proca
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2001 году в этот день воздух прогрелся до +19,6 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 12 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1952 году. В тот день столбики термометров показали -17,5 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1668)

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