Погодные рекорды Молдовы 12 марта

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 12 марта на территории Молдовы зарегистрировали в начале XXI века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 2001 году в этот день воздух прогрелся до +19,6 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 12 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1952 году. В тот день столбики термометров показали -17,5 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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