08:14 12 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Котенок с зонтиком

Самый точный прогноз погоды: мороз, дожди и снег

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1669)
196 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/17/33742741.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210312/33952668/Samyy-tochnyy-prognoz-pogody-moroz-dozhdi-i-sneg.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

Весна
© Sputnik / Miroslav Rotari
Известный российский синоптик - о том, когда в Молдову придет настоящая весна
КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 марта в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления, ожидается облачность. Днем временами пройдут осадки смешанного типа. Ветер юго-западный умеренный до сильного, местами порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 12 марта: ночью от -2 до -4, днем от +2 до +4.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В субботу местами возможен слабый дождь", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха 13 марта составит от +5 до +9, а минимальная – от -1 до -5. Местами возможны осадки, преимущественно в виде дождя. На следующий день, 14 марта, днем ожидается до +13. На 15-16 марта синоптики обещают днем до +10.

Праздники и народные приметы
Масленица
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пришла Масленица - принесла блинов и маслица: как и когда отмечать праздник в 2021-м

Православная церковь 12 марта почитает память преподобного Прокопия Декаполита, преподобного Тита, пресвитера Печерского, преподобного Фалалея Сирийского, мучеников Иулиана, Евна (Крониона) и слуги его, Виса воина и Мекара. 

Согласно народным приметам, в этот день нельзя стирать, прясть и вязать, так как это плохая примета. Люди верили, если в этот день сильный ветер, то осень, лето и весна будут дождливыми.

12 марта - пятый день масленичной недели, "Тещины вечерки". Тещи ходят в гости к зятьям, при этом им разрешается взять с собой подруг.   

 Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1669)

По теме

Погодные рекорды Молдовы 12 марта


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: насилие против насилия – в Греции не утихают акции протеста
Гаспарян предсказал реакцию Санду
Видео: Гаспарян предсказал реакцию Санду
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться