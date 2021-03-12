Самый точный прогноз погоды: мороз, дожди и снег

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Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 марта в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления, ожидается облачность. Днем временами пройдут осадки смешанного типа. Ветер юго-западный умеренный до сильного, местами порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 12 марта: ночью от -2 до -4, днем от +2 до +4.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В субботу местами возможен слабый дождь", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха 13 марта составит от +5 до +9, а минимальная – от -1 до -5. Местами возможны осадки, преимущественно в виде дождя. На следующий день, 14 марта, днем ожидается до +13. На 15-16 марта синоптики обещают днем до +10.

Православная церковь 12 марта почитает память преподобного Прокопия Декаполита, преподобного Тита, пресвитера Печерского, преподобного Фалалея Сирийского, мучеников Иулиана, Евна (Крониона) и слуги его, Виса воина и Мекара.

Согласно народным приметам, в этот день нельзя стирать, прясть и вязать, так как это плохая примета. Люди верили, если в этот день сильный ветер, то осень, лето и весна будут дождливыми.

12 марта - пятый день масленичной недели, "Тещины вечерки". Тещи ходят в гости к зятьям, при этом им разрешается взять с собой подруг.

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