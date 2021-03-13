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Погодные рекорды Молдовы 13 марта

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1670)
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/0b/33942108.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210313/33967325/Pogodnye-rekordy-Moldovy-13-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 13 марта на территории Молдовы зарегистрировали в прошлом году.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2020 году в этот день воздух прогрелся до +21,9 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 12 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1987 году. В тот день столбики термометров показали -11,3 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1670)

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