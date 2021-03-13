Самый точный прогноз погоды: страну ждет небольшое потепление

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Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 марта погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, днем местами слабые осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +5 до +10 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 13 марта: ночью от -2 до 0, днем от +6 до +8.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 14 марта погода без осадков, температура немного повысится", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха 14 марта составит от +10 до +15, а минимальная – от -2 до +3. На следующий день, 15 марта, днем ожидается до +10. На 16-17 марта синоптики обещают днем до +7-8 градусов.

13 марта отмечается народный праздник Василий Капельник. В православном календаре эта дата почтения памяти преподобного Василия Декаполита. Название "Капельник" пошло от весенней капели, когда повсюду слышны звуки падающих капель от растаявшего снега на крышах. Раньше считали, что именно этот день ознаменуется приходом настоящей весны.

В народе говорили, что если появилась капель, то это значит, что зима плачет. В это время начинали запасаться сосновыми почками, чтобы потом применить их в лечебных целях в виде настоек. Также в этот день пекли калачи и угощали близких. Хорошей приметой было съесть калач натощак – к счастью.

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