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Кишинев, март 2020

Самый точный прогноз погоды: в страну ненадолго придет хорошая погода

© Sputnik / Rodion Proca
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210314/33977545/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-stranu-nenadolgo-pridet-khoroshaya-pogoda.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

Весна
© Sputnik / Miroslav Rotari
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КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 марта погода будет определяться влиянием области  нормального атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, днем местами порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 13 марта: ночью от -1 до +1, днем от +11 до +13.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 15 марта – местами слабый дождь", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха 15 марта составит от +5 до +10, а минимальная – от -1 до +4. На следующий день, 16 марта, днем ожидается до +8. На 17-18 марта синоптики обещают днем до +7 градусов.

Праздники и народные приметы
Масленица
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14 марта (1 марта по старому стилю) православные верующие чтут память Евдокии Илиопольской.

Крестьяне воспринимали день святой Евдокии как переломный, когда старое заканчивается, а новое начинается. Было принято обращать внимание на приметы: если день был ясным, то и соответствующее время года будет солнечное, а если холодно – то весна будет холодная и поздняя.

В средневековой Руси в этот день встречали Новый год, и традиция не работать 1 марта (по старому стилю) сохранялась до XIX века. В этот день оканчивались у поселян сроки зимнего найма и начинался весенний.

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