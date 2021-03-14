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Погодные рекорды Молдовы 14 марта

© Photo : Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 14 марта на территории Молдовы зарегистрировали 20 лет назад.

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© Sputnik / Rodion Proca
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2002 году в этот день воздух прогрелся до +21,2 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 14 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1902 году. В тот день столбики термометров показали -12 градусов.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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