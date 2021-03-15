Самый точный прогноз погоды: снова похолодание

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Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 марта погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Переменная облачность. Временами слабые осадки, преимущественно дождь. Ветер слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +5 до +10 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 15 марта: ночью от +1 до +3, днем от +7 до +9.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 16 марта временами дожди, понижение температуры", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха 16 марта составит от +3 до +8, а минимальная – от 0 до +5. На следующий день, 17 марта, днем ожидается до +7. Такая же погода сохранится до 21 марта.

В этот день Православная церковь почитает священномученика Феодота, епископа Киринейского.

Раньше существовало поверье, что в этот день закипают все подземные ключи, выливаясь последней оттепелью на землю. Поэтому наши предки ждали оттепели.

Однако ранней весной погода не всегда радует. Если в этот день вместо оттепели случался мороз, то в народе говорили: "Федот да не тот".

Приметы и поверья на 15 марта:

Если на Федота мороз, дождь или снежные заносы, то травы долго не будет.

Хороший день – к ранней и теплой весне. Если погода плохая, то весна будет поздней.

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