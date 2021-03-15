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Кишинев, март 2020

Погодные рекорды Молдовы 15 марта

© Sputnik / Rodion Proca
Погода
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Sputnik Молдова
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 15 марта на территории Молдовы зарегистрировали 10 лет назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2011 году в этот день воздух прогрелся до +20,4 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 15 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1952 году. В тот день столбики термометров показали -9,3 градусов.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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