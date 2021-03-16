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Погодные рекорды Молдовы 16 марта

© Photo : alexandrumirza1@gmail.com
Погода
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Sputnik Молдова
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 16 марта на территории Молдовы зарегистрировали практически в середине прошлого века.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1951 году в этот день воздух прогрелся до +17,1 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 16 марта на территории Молдовы зафиксировали в 1950-м. В тот день столбики термометров показали -11,7 градусов.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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