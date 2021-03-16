Самый точный прогноз погоды: снег в середине марта

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Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 марта в Молдове погода будет определяться областью пониженого атмосферного давления. Синоптики сообщают об облачной погоде с прояснениями. Временами ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, днем местами сильные. Ветер северо-восточный слабый до умеренного, днем местами порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +5 до +10 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 16 марта: ночью от +2 до +4, днем от +6 до +8.

"Метеорологические факторы не будут способствовать интенсивному накоплению вредных примесей в воздухе. В среду временами дожди, на севере снег с дождем", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

Максимальная температура воздуха 17 марта составит от +2 до +7, а минимальная – от 0 до +5. Возможны осадки, преимущественно в виде дождя, местами сильные. На севере страны вероятен мокрый снег. На следующий день, 18 марта, и в дневные, и в ночные часы ожидается около 0. Синоптики прогнозируют слабый снег. С 19 марта начнет несколько теплеть. Днем – до +6. А с 20 по 22 марта максимальные температурные значения достигнут до +9. Все эти дни без осадков.

Православная церковь 16 марта почитает память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, преподобной Пиамы девы. Также в этот день почитается Волоколамская икона Божией Матери.

Согласно народным приметам, после захода солнца 16 марта нельзя брать и давать деньги в долг – якобы в долгах можно остаться весь год. Считалось, что после заката нельзя выносить мусор, иначе можно лишиться своего счастья.

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