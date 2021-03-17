00:59 17 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.17
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Гиацинт

Погодные рекорды Молдовы 17 марта

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/0b/33942080.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210317/34012197/pogodnye-rekordy-moldovy-17-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 17 марта на территории Молдовы зарегистрировали более 30 лет назад.

Весна
© Sputnik / Miroslav Rotari
Известный российский синоптик - о том, когда в Молдову придет настоящая весна

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1989 году в этот день воздух прогрелся до +20 градусов по Цельсию. 

А температурный минимум 17 марта на территории Молдовы зафиксировали в 1952 году. В тот день столбики термометров показали -9,5 градусов.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: запчасти для "терминаторов" – как создают человекоподобных роботов
Проблема за проблемой: как в Европе идет вакцинация от коронавируса
Видео: Проблема за проблемой – как в Европе идет вакцинация от коронавируса
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться