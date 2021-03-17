Самый точный прогноз погоды: снег, дождь и морозы, а потом потепление

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КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 марта в Молдове погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Синоптики сообщают об облачной погоде с прояснениями. Ночью на большей части страны временами ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, переходящий в мокрый снег. Ветер северный слабый до умеренного, днем местами порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +3 до +8 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 17 марта: ночью от +2 до +4, днем от +5 до +7.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В четверг местами слабый снег", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Ранее в Государственной гидрометеорологической службе заявляли, что в связи с приходом южного циклона в период 16–18 марта ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, постепенно переходящие в мокрый снег, на большей части территории сильные (15-49 литров на квадратный метр). Временами ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду. При этом 17 и 18 марта местами ожидается налипание мокрого снега.

Максимальная температура воздуха 18 марта составит от +1 до +6, а минимальная – в пределах 0. А 19 марта днем синоптики обещают до +7, в ночные часы температура не изменится. Существенных осадков не предвидится. С 20 по 22 марта максимальные температурные значения достигнут +9, а минимальные – до -5. Все эти дни без осадков. А уже 23 марта потеплеет – ночью в пределах нуля, а днем – до +13.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 17 марта почитает память благоверного князя Даниила Московского, преподобного Герасима, иже на Иордане и преподобного Герасима Вологодского.

Согласно народным приметам, какая погода установится 17 марта, такой и будет следующая зима. Считалось, что если человек родился в этот день, то он будет очень трудолюбивым.

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