Погодные рекорды Молдовы 18 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 18 марта на территории Молдовы зарегистрировали всего несколько лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2019 году в этот день воздух прогрелся до +21,3 градусов по Цельсию.

А температурный минимум 18 марта на территории Молдовы зафиксировали в 1962 году. В тот день столбики термометров показали -10,5 градусов.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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