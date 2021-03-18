Погодные рекорды Молдовы 18 марта

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 18 марта на территории Молдовы зарегистрировали всего несколько лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 2019 году в этот день воздух прогрелся до +21,3 градусов по Цельсию.
А температурный минимум 18 марта на территории Молдовы зафиксировали в 1962 году. В тот день столбики термометров показали -10,5 градусов.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>