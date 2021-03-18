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Снег и фруктовое дерево в цвету

Погодные рекорды Молдовы 18 марта

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Погода
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Sputnik Молдова
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 18 марта на территории Молдовы зарегистрировали всего несколько лет назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2019 году в этот день воздух прогрелся до +21,3 градусов по Цельсию. 

А температурный минимум 18 марта на территории Молдовы зафиксировали в 1962 году. В тот день столбики термометров показали -10,5 градусов.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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