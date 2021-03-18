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Самый точный прогноз погоды: когда ждать потепление

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210318/34025400/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kogda-zhdat-poteplenie.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 марта в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают об облачной погоде с прояснениями. Местами возможны осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +1 до +6 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 18 марта: ночью от 0 до +2, днем от +4 до +6.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В пятницу без существенных изменений", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Весна
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Максимальная температура воздуха 19 марта составит от +2 до +7, а минимальная – в пределах 0. А 20 марта днем синоптики обещают до +9, в ночные часы также около 0. Такой температурный режим сохранится до 22 марта. А уже 23 марта днем ожидается до +10. 

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Согласно народным приметам, если в этот день установилась ясная и теплая погода, то лето будет теплым или умеренно жарким. Считалось, что 18 марта не стоит совершать крупные покупки, так как они не прослужат долго или окажутся бесполезными.

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