Самый точный прогноз погоды: когда ждать потепление

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 марта в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают об облачной погоде с прояснениями. Местами возможны осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +1 до +6 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 18 марта: ночью от 0 до +2, днем от +4 до +6.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В пятницу без существенных изменений", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

Максимальная температура воздуха 19 марта составит от +2 до +7, а минимальная – в пределах 0. А 20 марта днем синоптики обещают до +9, в ночные часы также около 0. Такой температурный режим сохранится до 22 марта. А уже 23 марта днем ожидается до +10.

Православная церковь 18 марта почитает память мученика Конона Исаврийского.

Согласно народным приметам, если в этот день установилась ясная и теплая погода, то лето будет теплым или умеренно жарким. Считалось, что 18 марта не стоит совершать крупные покупки, так как они не прослужат долго или окажутся бесполезными.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova